Rzeź jeży w Gorzowie Wielkopolskim. Maszyna zmiażdżyła śpiące zwierzęta

Gorzowski ratusz zlecił wykonanie prac porządkowych na 5 hektarach miejskiej działki, gdzie ma powstać droga łącząca rondo Niepodległości z ulicą Piłsudskiego.

W weekend na miejscu robót mieszkańcy miasta zastali makabryczny widok. Kilkanaście śpiących o tej porze pod stertami liści jeży zostało rozjechanych i poszatkowanych przez ciężki sprzęt.

- Jeden z jeży był bez głowy. Myślę, że to wzruszyłoby największego twardziela - powiedział Polsat News Paweł Kurtyka z osiedla Górczyn. - Nie zostawię tak tej sprawy - zapewnił oburzony mężczyzna.

Zamiast pił mechanicznych użyto ciężkiego sprzętu

Rzecznik magistratu przeprasza, ale zastrzega, że nie taka była umowa. Firma, której zlecono porządki na działce wykazała się nadgorliwością. Zamiast pił mechanicznych użyła mulczera.

Mieszkańcy osiedla są zdziwieni takim działaniem. Jak mówią, wszyscy wiedzieli, że na działce pod stertą liści i gałęziami zimują jeże.

O sprawie powiadomili inspektorów Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, którzy wraz z policją oraz lekarzem weterynarii zjawili się na miejscu. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.

Wszczęto postępowanie w sprawie

Gorzowianie chcą dotrzeć do dokumentacji miasta dotyczącej tego zlecenia. Ich zdaniem będzie to kluczowe do tego, żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności.

- Czekamy na ustalenia policji - powiedział rzecznik ratusza Wiesław Ciepiela. Jak zapewnił, aby w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji, urzędnicy przejdą szkolenia.

Poza użyciem ciężkiego sprzętu firma wykonująca prace wciąż nie uporządkowała terenu. Nie udało się skontaktować z jej właścicielem.

