Księża na stoku. Rywalizowali o puchar Jana Pawła II [WIDEO]

Na Stożku w Wiśle-Łabajowie po raz 23. odbyły się Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim. Zawody tradycyjnie rozpoczęły się od zjazdu w sutannach. Następnie, by walczyć o jak najlepszy wynik, księża przebrali się w kombinezony. Trasę najszybciej pokonał ks. Damian Copek z Katowic.

Przed rozpoczęciem sobotnich zmagań, zawodników pobłogosławił ks. Stanisław Lasak, dyrektor salezjańskiego ośrodka rekolekcyjnego w Wiśle. Oprócz polskich księży, w zawodach brali również udział kapłani z Włoch.

- Chcemy pokazać, że wiara to nie tylko mury kościoła i że wiary, i pana Boga nie da się zamknąć w kościele. Możemy go spotkać też tutaj, poprzez sport, wypoczynek i różne fascynacje, które przecież każdy z nas ma - mówił ksiądz Szymon Kos z Chorzowa.

"Poszedłem w ślady Wojtyły"

Konkurencje odbyły się w trzech kategoriach wiekowych. Najstarszym uczestnikiem był niespełna 78-letni ks. prał. Władysław Nowobilski, były proboszcz i budowniczy słynnego podżywieckiego kościoła w Ciścu. Do swej kolekcji dołączył kolejny złoty krążek ze Stożka.

- Byłem bardzo blisko związany z Karolem Wojtyłą. On lubił narty, a ja poszedłem w jego ślady i też lubię narty. Dużo jeżdżę i tutaj od ok. 15 lat, co roku biorę udział w zawodach - mówił prałat.



Medale zawodów trafiły również do ks. Henryka Urbasia SDB (Salezjanie - red.), o. Dobrosława Mężyka OFM (Zakon Braci Mniejszych - red.) z Górek Wielkich oraz ks. Jan Dewera. Na podium, w innej kategorii wiekowej, znaleźli się także: ks. Damian Copek, o. Cyrus Kucharski OFM z Panewnik i ks. Paweł Oskwarek z Karpacza. Wśród młodszych księży triumfował ks. Marcin Mieszczuk z Wejherowa. Najlepszym najmłodszym szusującym księdzem okazał się ks. Kamil Kiełkowski.

Po zakończonych zawodach każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy kubek z podobizną św. Jana Pawła II - patrona mistrzostw.

Historia narciarskich zawodów kleryków i księży sięga początku lat 80. Jako pierwsi zmagania o puchar przechodni w Szczyrku organizowali alumni ze Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego Później organizacją mistrzostw zajmowali się franciszkanie z Katowic-Panewnik, a od pewnego czasu robi to grupa księży–miłośników.

