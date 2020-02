Kilkadziesiąt interwencji strażackich w związku z silnym wiatrem

W poniedziałek rano na Pomorzu Zachodnim odnotowano łącznie 74 zdarzeń, z czego 40 związanych było z silnym wiatrem - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla czterech województw

Z informacji Kubiaka wynika, że służby nie odnotowały z powodu wichur osób poszkodowanych. IMGW wydało wcześniej ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego.

ZOBACZ: Wichury nad Polską. Prawie 5 tys. interwencji, 3 osoby zginęły, 12 rannych

Jak informuje IMGW przeważający obszar kontynentu europejskiego, w tym również Polska, jest w zasięgu rozległego niżu znad Morza Norweskiego, jedynie południowe rejony Europy znajdują się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Do Polski nadal napływa polarna morska masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie lekko rosnąć.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st., 9 st. na północy do 12 st., 14 st. na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, na Podkarpaciu do 75 km/h, południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 100 km/h.

Na Podhalu deszcz ze śniegiem

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. Na Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm.

Na Podhalu nad ranem opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna około 2 st. na Podhalu, na pozostałym obszarze od 3 st. do 5 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 5 st., 7 st. na północy do 9 st., 11 st. na południu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h.

W stolicy przelotne opady deszczu

W poniedziałek w stolicy po południu zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, stopniowo słabnący, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego, początkowo południowo-zachodni i południowy, potem również zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu.Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr umiarkowany, okresami wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. (

WIDEO - 9-letnia Chinka z wysoką gorączką w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Wiceminister zdrowia potwierdza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ms PAP