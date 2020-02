Chaos, opóźnienia i nerwy pasażerów. Awaria na wielkim europejskim lotnisku

"Na lotnisku występują problemy techniczne, nad którymi ciężko pracujemy. Aby pomóc kierować klientów do ich bram, rozmieściliśmy dodatkowych współpracowników Heathrow w naszych terminalach" - brzmi komunikat lotniska w mediach społecznościowych.

Pasażerowie mają problem m.in. ze znalezieniem właściwej dla swojego lotu bramki. Przylatujący na Heathrow podróżni mają z kolei poważne utrudnienia z odnalezieniem swoich bagaży.

Nie działają tablice elektroniczne wyświetlające szczegóły lotów. Pracownicy używają długopisów i tablic do ręcznego wyświetlania bramek odlotów.

Podróżni nie kryją swojego niezadowolenia w mediach społecznościowych. Piszą o licznych spóźnieniach i chaosie organizacyjnym na londyńskim lotnisku.

So much trouble finding the gate for my flight due to technical issues at @HeathrowAirport

I am also facing intermittent wifi issues. I had to rush to my gate (gate 42), the farthest gate in Terminal 3.

Even now Heathrow airport site is not showing gate for my flight pic.twitter.com/1B6SE8j7T8 — Manish Kumar (@theNameManish) February 16, 2020

@HeathrowAirport @British_Airways Heathrow is a joke today, this is the queue for information. My flight leaves in 20 minutes at what gate? No information online either. pic.twitter.com/bglU0p8i7I — Robert Payne (@R0BERT79) February 16, 2020

Nie wiadomo, jak długo potrwa awaria.

zdr/ airlive.net