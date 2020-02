Posłanka Lewicy kontra wiceminister. Spór w "Polityce na Ostro"

Goście Agnieszki Gozdyry w "Polityce na Ostro" dyskutowali m.in. na temat wygwizdania prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku a także o sejmowym incydencie z udziałem posłanki PiS Joanny Lichockiej, która miała pokazać posłom opozycji środkowy palec.



Prokuratura Rejonowa w Pucku wszczęła śledztwo ws. obrażania prezydenta podczas obchodów 100. rocznicy Zaślubin Polski z morzem. Zgodnie z art. 135 p. 2 kodeksu karnego "publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności".



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że ściganie z urzędu za znieważenie prezydenta to zapis, który "stawia wszystko na głowie". - Uważam, że im bardziej demokratyczne państwo, prezydent musi podlegać ocenie. Jakieś specjalne paragrafy, specjalna ochrona tylko obniża jego autorytet - powiedziała.



Wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski stwierdził natomiast, że "coś bardzo złego z nami się dzieje, jeżeli mówimy o uroczystościach państwowych i nie potrafimy powiedzieć stop temu hejtowi".



Posłanka Lewicy odpowiedziała wiceministrowi, że "coś bardzo złego się dzieje, kiedy na sali sejmowej środkowy palec pokazuje posłanka PiS".



Między politykami doszło do kilkuminutowej wymiany zdań, w którym poruszyli kwestie m.in. Roberta Biedronia, Beaty Kempy, parad równości, edukacji seksualnej i arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

WIDEO: Fragment "Polityki na Ostro".

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.