Nadzy w błękitnej pościeli. Aktywiści leżą na terenie przekopu Mierzei Wiślanej

Przyznają, że decyzja o formie protestu wywołana została dwiema inspiracjami. "Pierwsza to John Lenon i Yoko Ono w 1969 roku, którzy przez kilka dni leżeli w łóżku w imię pokoju. Jak mówił Lenon »nie ma lepszej alternatywy dla przemocy niż pozostanie w łóżku i zapuszczenie włosów«". Druga to piękny wykład noblowski Olgi Tokarczuk o czułości" - wyjaśnili.

Aktywiści zwracają uwagę, że na Mierzei Wiślanej rząd i ministerstwo "siłą narzucają swoje plany". "Wbrew woli mieszkańców, wbrew zaleceniom KE i bez decyzji środowiskowej niszczą unikatowy obszar Natura 2000 i marnotrawią ogromne pieniądze" - czytamy w oświadczeniu.

Aktywiści pojawili się tam jeszcze przed wschodem słońca. Mają ze sobą transparenty m.in. z hasłem "Make love not canal".

Swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten jest realizowany pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Według resortu gospodarki morskiej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.