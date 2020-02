Po tym, jak nie dostała się do Sejmu, miała zażądać stanowiska wiceprezydenta miasta

Anna Nemś zaprzecza, by sformułowała takie żądanie. W piśmie, które złożyła w środę w Urzędzie Miasta "zgłasza gotowość do pracy na stanowisku wiceprezydenta miasta Zawiercie lub na stanowisku równorzędnym". Przed objęciem mandatu w 2011 r. przez rok pełniła funkcję wiceprezydent Zawiercia.

Była posłanka jest aktualnie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zawierciu, któremu udzielono urlopu bezpłatnego w związku z wykonywaniem mandatu posła. Według prawa, pracodawca, u którego poseł lub senator otrzymał urlop bezpłatny, jest zobowiązany do tego, by go zatrudnić po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub - w razie jego gotowości do pracy - po wygaśnięciu mandatu, na tym samym lub równorzędnym pod względem płacowym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby poseł lub senator, gdyby nie skorzystał z urlopu bezpłatnego.

"To prezydent powołuje swoich zastępców"

Jak poinformował naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Patryk Drabek, w związku z tym, że obecnie w strukturze Urzędu Miejskiego w Zawierciu nie ma stanowiska wiceprezydenta, Anna Nemś otrzymała propozycję objęcia funkcji głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska UM w Zawierciu.

- Nie zgodziła się na takie rozwiązanie i zażądała, by przywrócić ją na stanowisko wiceprezydenta – poinformował Patryk Drabek. - Nie można zapominać o tym, że relacje wiceprezydenta z prezydentem opierają się na wzajemnym zaufaniu i to właśnie prezydent powołuje swoich zastępców. Trudno wyobrazić sobie sytuację, by ktoś próbował wymusić tak ważną decyzję na prezydencie miasta – dodał.

"Chodzi o to, by się mnie pozbyć"

Anna Nemś zaprzeczyła, jakoby stawiała takie żądania. - Zgodnie z przepisami zgłosiłam na piśmie gotowość do podjęcia pracy na stanowisku wiceprezydenta lub równorzędnym. Zaproponowano powierzenie mi funkcji głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska na trzy miesiące. Przekazano mi listę zadań, z jaką miałam się zmierzyć - w tym czasie ich realizacja jest niemożliwa – powiedziała.

- To są trudne sprawy, np. kwestia nielegalnie składowanych w Zawierciu odpadów. Nie mam takiego merytorycznego przygotowania - z wykształcenia jestem ekonomistką. Mogłabym podjąć pracę w innym wydziale, inwestycjach, gospodarce nieruchomościami, podatkach, ale po stronie urzędników nie widziałam żadnej woli dialogu. Odniosłam wrażenie, że chodzi o to, by się mnie po tych trzech miesiącach pozbyć, jeśli nie wykonam zleconych mi, a niemożliwych do wykonania zadań – dodała.

