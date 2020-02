Niemcy mówią "dość!". Nowe przepisy ws. pracowników delegowanych

Niemiecki rząd przyjął nowe reguły dla zagranicznych pracowników delegowanych do tego kraju. Dotychczas, jeżeli pracownik był delegowany, np. z polskiej firmy, do pracy w Niemczech, to obowiązywało go prawo pracy kraju ojczystego. Mówiąc najprościej - zarabiał mniej. Władze w Berlinie uznały, że zakłóca to konkurencję i prowadzi do dumpingu płacowego.