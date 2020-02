Silny wiatr w siedmiu województwach. IMGW ostrzega

Jak podał IMGW, silny wiatr będzie wiał w środę od rana do około godz. 20. Średnia prędkość tego wiatru to 45 km/godz., w porywach do 80 km/godz.

Silny wiatr w Polsce był wywołany przez głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wtorek w ciągu dnia IMGW stopniowo wycofywał ostrzeżenia dla kolejnych województw.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

ZOBACZ: Wstrząsająca relacja turystów. W Bukowinie Tatrzańskiej wiatr zerwał dach, który zabił trzy osoby

W śląskim było 240 interwencji strażaków

240 razy interweniowali we wtorek śląscy strażacy w związku z silnym wiatrem – podały w środę rano służby kryzysowe wojewody śląskiego. Strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew i konarów, a także uszkodzonych dachów.

Uszkodzone dachy, połamane drzewa. Od północy strażacy wyjeżdżali ponad 240 razy do skutków wichury https://t.co/T8GFiWIKW2 pic.twitter.com/I9N0FVvdmc — Radio Opole (@RadioOpole) February 10, 2020

Jak podało w porannym środowym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), w ciągu poprzedniej doby strażacy w związku z silnym wiatrem interweniowali łącznie 240 razy.

W wyniku silnych wichur w regionie we wtorek zgłoszono 34 uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz 9 – budynków gospodarczych. Strażacy usuwali ponad 180 wiatrołomów.

Niektóre pociągi miały opóźnienie

Według WCZK nastąpiły też nieplanowane wyłączenia energetyczne. O godz. 12. we wtorek energii elektrycznej nie miało 5668 odbiorców, a o godz. 14. – 2031 odbiorców. Wszystkie awarie usunięto do godz. 19.

Ze względu na silny wiatr przez poniedziałek i wtorek opóźnienia notowały niektóre pociągi Kolei Śląskich. Z powodu usterki infrastruktury kolejowej od poniedziałkowego popołudnia odwołane były pociągi tego przewoźnika na odcinku Wisła Głębce – Ustroń. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Również we wtorek na jednotorowym odcinku Wisła Głębce – Wisła Uzdrowisko po godz. 10. drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną. Pociąg KŚ relacji Katowice - Wisła Głębce wycofano do stacji Wisła Uzdrowisko, a podróżnych zabrał autobus. Ruch na tym szlaku przywrócono po godz. 15.

Ostrzeżenia meteorologiczne, dotyczące całego woj. śląskiego, przewidujące silny wiatr, który w porywach może osiągnąć do 85 km/h, obowiązywały we wtorek do godz. 18.

WIDEO - 16-latek chory na nowotwór nagrał piosenkę, by dodać otuchy innym pacjentom oddziałów onkologicznych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP