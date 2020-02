"Singapore AirShow" w cieniu koronawirusa. Niektórzy zrezygnowali z udziału w pokazie

- Singapore Airshow ma coraz większy wpływ na ułatwienie transformacji przemysłu lotniczego w regionie Azji i Pacyfiku - podkreślił Leck Chet Lam, dyrektor zarządzający Experia Event.

Jednak w obawie przed koronawirusem, wielu wystawców zdecydowało w tym roku wycofać się z udziału w wydarzeniu. "Na ten moment, taką decyzję zadeklarowało 70 przedstawicieli" - podaje "Channel News Asia".

The heat is on! Be part of the networking power where aviation’s finest converges. #SGAirshow2020 pic.twitter.com/IDB1in8pmN

ZOBACZ: Relacjonował w sieci przebieg epidemii. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach

W trosce o pracowników

Do grona tych, którzy odwołali swoje uczestnictwo, należy m.in. Lockheed Martin - jeden z największych amerykańskich koncernów lotniczych. W oświadczeniu amerykański gigant tłumaczy swoją postawę troską o pracowników.

Dodatkowo, rezygnację potwierdziło ok. 10 chińskich wystawców. Ich decyzja wynika z zakazu, jaki Singapur nałożył na podróżujących z Chin.

W tym roku podczas "Singapore AirShow" pojawi się 930 wystawców oraz 45 tys. widzów z ponad 45 krajów.

ZOBACZ: Nissan zamyka fabrykę. Powodem koronawirus

Do tej pory w Singapurze stwierdzono 40 przypadków zakażenia koronawirusem. W mieście panuje ten sam rodzaj alertu, jaki został wprowadzony w latach 2002-2003, w czasie epidemii wirusa SARS.

Pomimo zmniejszającej się liczby uczestników oraz ryzyka związanego z epidemią koronawirusa, organizatorzy nie mają zamiaru odwołać wydarzenie.

Zaleca się machani lub kłanianie

Wprowadzają za to dodatkowo środki ostrożności i zalecenia, dla osób, które zadeklarowały swój udział. Po pierwsze, uczestnikom odradza się witanie poprzez podawanie dłoni. W zamian, powinni machać do siebie zachowując przy tym odpowiedni dystans, ewentualnie kłaniając się.

- Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników jest naszym priorytetem - zapewnił Leck Chet Lam, w informacji, opublikowanej na stronie "Singapore Air Show".

As an added precaution in light of the evolving coronavirus situation, we are calling on attendees that meet one or more of the criteria below to please refrain from attending the event. #SGAirshow2020 pic.twitter.com/E27XeqvYlh