Podejrzenie koronawirusa koło Warszawy. Wrócił z Chin, odizolowano go razem z inną osobą

Do jednej z przychodni w Markach koło Warszawy zgłosiły się dwie osoby, u których stwierdzono podejrzenie koronawirusa. Jedna z nich niedawno wróciła z Chin. Według relacji świadka, do którego dotarł polsatnews.pl, z budynku wyprowadzono dwie osoby w maskach. Pacjenci trafili do warszawskiego szpitala zakaźnego, gdzie zostali odizolowani.