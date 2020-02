Narkotyki warte w hurcie ok. 90 mln. zł nie trafią na rynek dzięki operacji "Przebudzenie mocy"

Zlikwidowanie w Hiszpanii 18 plantacji konopi, gdzie rosło ponad 14,5 tys. krzewów (uzyskano by ok. 1,5 tony marihuany), przejęcie 270 kg marihuany, 25 kg haszyszu, kokainy, 7 jednostek broni palnej oraz zatrzymanie 63 osób narodowości polskiej, hiszpańskiej, marokańskiej i litewskiej - to efekt operacji "Przebudzenie mocy".