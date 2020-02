Były prezydent: "Po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego"

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. W ewentualnej drugiej turze zagłosujemy 24 maja.

"Milion ludzi gwieździście na Warszawę" - Wałęsa przypomina swoją propozycję

Do tej pory chęć udziału w wyborach głowy państwa zadeklarowali: Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i publicysta Szymon Hołownia.

"Albo On mnie, albo ja jego"

O wyborach postanowił się wypowiedzieć były prezydent Lech Wałęsa. "Proszony jestem by przeciwdziałać niszczeniu dorobku Ojczyzny. W związku z tym zamierzam w sposób pokojowy stoczyć ten bój" - napisał w mediach społecznościowych.

Wałęsa do prezydenta Dudy: zabraniam panu

Ujawnił również, co zrobi w pierwszy czwartek po wyborach.

"1. Jeśli do wyborów prezydenckich nie powstrzymamy tej ekipy w niszczeniu Polski" - napisał Wałęsa.

"2. Jeśli z naruszeniem zasad przedłużą działalność prezydenta to w pierwszy czwartek po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego by go przewieść do miejsca właściwego, albo On mnie, albo ja jego. Dalsze uściślenia podam w tym miejscu " - dodał były prezydent.

polsatnews.pl