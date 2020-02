Zgwałcił i zabił 89-latkę. "Zginęła w przerażający sposób"

Ciało 89-letniej Woolmer znaleziono 4 sierpnia w jej domu w Tottenham - jednej z dzielnic północnego Londynu. Odkrycia dokonała jej siostra, która wraz z bliskim przyjacielem zaniepokoiła się, że emerytka nie odpowiada na telefony.

Martwa, zawinięta w prześcieradła

Martwa kobieta leżała w swoim łóżku, półnaga i zawinięta w prześcieradła.

Policja powiązała zbrodnię z 23-letnim Reeceem Dempsterem. Mężczyzna miesiąc przez zabójstwem oferował emerytom w okolicy usługi ogrodnicze. Wtedy miał odkryć, że 89-letnia Woolmer mieszka sama i łatwo ja zaatakować.

Reece Dempster, 23, from north London, has pleaded guilty to the murder of 89-year old Dorothy Woolmer on the third day of his trial.



She was found dead at her home in Tottenham in August last year. pic.twitter.com/trh4BbBj4y