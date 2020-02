Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Lista Ministerstwa Cyfryzacji

"Możecie szukać rodziny, znajomych i… ciekawostek. My część tej pracy już za Was wykonaliśmy. Oto efekty. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina… Najpierw jednak wróćmy do Polaków. W naszym kraju mieszkają obecnie 10 942 kobiety i 10 597 mężczyzn noszących to dumne nazwisko" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Tak wygląda lista "TOP 10" najpopularniejszych nazwisk w Polsce:

1. Nowak – tak na nazwisko ma 203 980 osób,

2. Kowalska/Kowalski – 137 981,

3. Wiśniewska/Wiśniewski – 109 896 osób,

4. Wójcik - 99 098,

5. Kowalczyk – 97 537,

6. Kamińska/Kamiński – 94 829,

7. Lewandowska/Lewandowski – 92 903,

8. Zielińska/Zieliński – tak 90 658,

9. Szymańska/Szymański – 88 381,

10. Woźniak – 87 981.

- Poza tymi najpopularniejszymi, znajdziemy w bazie ponad 290 tysięcy nazwisk z całego kraju. A to nie wszystkie interesujące dane, które publikujemy na naszym portalu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Na portalu znajdziecie również wiele innych bezpłatnych danych z zakresu gospodarki, turystyki, czy socjologii. Dzięki nim powstało już wiele przydatnych aplikacji. Jakich? Choćby umożliwiających sprawdzenie w telefonie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, czy prezentujących okoliczne zabytki" - czytamy w komunikacie ministerstwa, które zachęca do odwiedzenia portalu DANE.gov.pl.

Najpopularniejsze imiona w 2019 r.

Pod koniec stycznia Ministerstwo Cyfryzacji podało, że Zuzanna i Antoni to imiona najczęściej nadawane w 2019 r., podobnie jak rok wcześniej. Jedne z najrzadszych imion to Zoi, Emi i Eileen dla dziewczynek, a Javier i Fabien dla chłopców.

Najpopularniejsze imiona różniły się w poszczególnych województwach: w dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim były to - jak w całej Polsce – Zuzanna i Antoni, w kujawsko-pomorskim – Zuzanna i Aleksander, w łódzkim – Julia i Antoni, w małopolskim – Julia i Jakub, w mazowieckim – Zofia i Jan, w opolskim – Hanna i Jakub. Na Podkarpaciu największą popularnością cieszyły się Julia i Antoni, na Podlasiu – Julia i Jakub, w Pomorskiem – Zofia i Jan, na Śląsku – Zuzanna i Jakub, w Wielkopolsce – Zofia i Antoni, a w Zachodnio-pomorskiem – Hanna i Antoni.

Dziewczęce imiona Zoi, Emi i Eileen w zestawieniu MC pojawiły się po dwa razy, podobnie jak chłopięce imiona Javier i Fabien.

Narodziny dziecka można zgłosić przez internet

Resort cyfryzacji podkreślił, że ze względu na ochronę danych osobowych nie ujawnia, jakie imiona zostały nadane tylko jednemu dziecku.

"Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór" - przypomniało ministerstwo.

Ministerstwo przypomniało, że narodziny dziecka można zgłosić przez internet. W 2019 r. z takiej możliwości skorzystali rodzice 45 tys. 004 maluchów. "To oznacza, że co 10 dziecko urodzone w ubiegłym roku w Polsce zostało online zgłoszone do urzędu" – powiedział cytowany w komunikacie minister Zagórski.

