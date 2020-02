Prezydent: wspieramy euroatlantyckie i unijne aspiracje Macedonii Północnej

- Wspieramy euroatlantyckie i unijne aspiracje Macedonii Północnej - zadeklarował we wtorek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Republiki Macedonii Północnej. Stevo Pendarovski podkreślił, że Warszawa jest strategicznym partnerem Skopje w drodze do akcesji do UE i NATO.

Prezydent Macedonii Płn. wraz z małżonką Elizabetą Pendarovską składają we wtorek oficjalną wizytę w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach Andrzej Duda zwracał uwagę, że wizyta Pendarovskiego odbywa się w bardzo ważnym czasie dla Macedonii Północnej.

- To jest czas kiedy Macedonia Północna jest już, można powiedzieć, na progu wstąpienia do NATO, czego spodziewamy się nawet nie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, ale wręcz w ciągu najbliższych tygodni - zaznaczył Duda. Jak zauważył, jest to też czas, w którym Macedonia Płn. ubiega się o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE.

UE "projektem atrakcyjnym" dla nowych krajów

Relacjonował, że podczas spotkania zapewnił Pendarovskiego, iż "te dążenia jego kraju my, jako Polska, wspieramy". - Uważamy, że drzwi do członkostwa w Unii Europejskiej powinny pozostawać otwarte dla krajów, które chcą do Unii aspirować; dla społeczeństw, które chcą do UE wejść i do niej przynależeć - powiedział prezydent RP.

Zwrócił uwagę, że jest to bardzo ważne w sytuacji, kiedy doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, i że w tej nowej sytuacji UE jest projektem atrakcyjnym, ponieważ są kolejne kraje i społeczeństwa, które chcą do Unii przystąpić.

Według Dudy podczas rozmowy dużo czasu poświęcono relacjom bilateralnym, m.in. gospodarczym. - Chciałbym, żeby polscy przedsiębiorcy mocniej zainwestowali w Macedonii Północnej. To jest atrakcyjny rynek europejski. Rynek, na którym jesteśmy bardzo słabo obecni, a który jest rynkiem rozwijającym się i warto zwrócić uwagę właśnie na możliwości inwestycyjne w Macedonii Północnej - mówił prezydent.

Jak zauważył Duda, obecnie obrót handlowy między naszymi krajami jest liczony w setkach milionów euro, więc nie jest wielki i perspektywa rozwojowa jest bardzo duża. Zaznaczył, że większość jest to import z Macedonii Płn. do Polski; eksport polskich towarów do Macedonii Płn. jest na bardzo niskim poziomie. - Zachęcam jeszcze raz naszych przedsiębiorców, zwłaszcza nasze wielkie firmy, które już mają międzynarodowe sukcesy, by się rynkiem Macedonii Płn. zainteresowały - apelował.

Macedonia Płn. zainteresowana Rosomakiem

Prezydent zaznaczył, że "jest wstępne zainteresowanie władz wojskowych i cywilnych Macedonii Płn. polskim transporterem opancerzonym Rosomak". - Będziemy wkrótce razem współpracowali w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiłem panu prezydentowi, że (Rosomak) to nasz bardzo wypróbowany element uzbrojenia, który wielokrotnie ratował życie naszym żołnierzom w czasie misji w Iraku, w Afganistanie. Sprawdził się świetnie (...). Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić go armii Macedonii Płn. - podkreślił.

Duda poinformował, że rozmowa dotyczyła też sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Wskazał, że Polska jest tą kwestią szczególnie zainteresowana; przypomniał, że w ubiegłym roku w Poznaniu odbył się szczyt Bałkanów Zachodnich.

- Zachęcałem pana prezydenta, by zwrócił uwagę i zachęcił przedsiębiorców Macedonii Płn. do zainteresowania się formatem biznesowym Trójmorza; współpracą w ramach Forum Biznesowego Inicjatywy Trójmorza, tworzonego przez państwa należące dziś do UE ulokowane w Europie centralnej. Ale jeśli chodzi o współpracę biznesową, to ona zatacza szersze kręgi i przedsiębiorcy z Macedonii Płn. śmiało mogliby w procesach biznesowych w ramach Trójmorza uczestniczyć - powiedział polski przywódca.

Pendarovski: "wsparcie Polski bardzo ważne"

Prezydent Macedonii Północnej podkreślał wagę współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej w procesie przystąpienia do UE i NATO. Dodał, że wsparcie Polski w tym kontekście jest bardzo ważne i cenne. - Polska jest strategicznym partnerem Macedonii w drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Podziękowałem za szybką ratyfikację protokołu przystąpienia Macedonii Północnej do NATO i teraz po uchwale w parlamencie hiszpańskim, Macedonia stanie się pełnoprawnym członkiem NATO - mówił Pendarovski.

Jak dodał, liczy też na to, że wszystkie kraje członkowskie UE zgodzą się, by w czasie prezydencji chorwackiej Macedonia Płn. otrzymała datę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do Unii. - Nasze wyniki muszą być wiarygodne. Spodziewamy się realizacji wszystkich reform, które są przed nami - zaznaczył.

Pendarovski poinformował, że tematem rozmów z polskim prezydentem była także współpraca z Polską w zabezpieczeniu południowej granicy Macedonii Płn. z Grecją w sprawie rozwiązania problemu migracyjnego.

- Spodziewamy się także pomyślnych owoców w zakresie współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i obrony narodowej. Razem doszliśmy do wniosku, że otwartych problemów między naszymi krajami nie ma i priorytetem jest rozwój współpracy gospodarczej - powiedział Pendarovski. Jak dodał, liczy także na zwiększenie liczby polskich turystów odwiedzających Macedonię Płn.

Macedonia Płn. w NATO już wiosną?

Pendarovski został zapytany, kiedy jego zdaniem zakończony zostanie proces ratyfikacji protokołu akcesyjnego Macedonii do Sojuszu Północnoatlantyckiego; obecnie protokołu nie ratyfikowała jedynie Hiszpania. Polska uczyniła to w kwietniu 2019 roku.

Zaznaczył, że nowy rząd Hiszpanii zainicjował procedurę ratyfikacji 12 stycznia. - Nasi przyjaciele z Hiszpanii przekonują nas, że cała procedura musi się zakończyć do 45 dni. Około 10 marca całe postępowanie powinno się zakończyć - powiedział.

Jak dodał, później jeszcze pozostaje kwestia techniczna, którą musi się jeszcze zająć parlament w Skopje i zaakceptować ten protokół. - Myślę się, że na kwiecień wszystko byłoby gotowe - dodał Pendarovski.

Protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisali 6 lutego 2019 r. roku w Brukseli ambasadorowie 29 państw NATO. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez ten kraj z Grecją, które zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki - grecki parlament zaakceptował porozumienie między Atenami i Skopje o zmianie nazwy Macedonii na Macedonia Północna.

Macedonia Północna przystąpi do NATO po ratyfikacji rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że przyjęcie Macedonii byłoby możliwe wiosną 2020 r.

bia/ PAP