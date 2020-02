Nowe informacje o Polakach z Wuhan. Konferencja w szpitalu

W poniedziałek o 10:00 lekarze z Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przedstawią nowe informacje dotyczące 30 Polaków, którzy w niedzielę w nocy zostali ewakuowani z Wuhan - epicentrum chińskiego koronawirusa. Grupa poddana kwarantannie przeszła już badania, których wyniki poznamy prawdopodobnie we wtorek wieczorem.

Grupa 30 Polaków z Wuhan - z epicentrum chińskiego koronawirusa - została przetransportowana do Marsylii, skąd w niedzielę w nocy dotarła do Wrocławia. Wszyscy przebywają w izolacji, w oddzielnym budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zajmuje się nimi specjalny zespół - 11 pielęgniarek, czterech lekarzy i jeden specjalista ds. chorób zakaźnych.



Jak poinformowała w poniedziałek rano reporterka Polsat News, próbki pobrane od wyizolowanej grupy Polaków jadą z Wrocławia do Warszawy do Państwowego Zakładu Higieny. - Wszyscy czują się dobrze, żadna z osób nie wykazuje objawów infekcji - mówiła Katarzyna Janke.



Kwarantannę przechodzi 30 osób - 22 osoby dorosłe i 8 dzieci, najmłodsze ma dwa lata. W tej grupie jest 7-osobowa rodzina - małżeństwo z pięciorgiem dzieci.

WIDEO - Porwali i zamordowali 20-latka. Ciało zakopali Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/grz/ Polsat News