Premier Szkocji zapowiada niepodległość swojego kraju

Nicola Sturgeon zapowiedziała powrót Szkocji do Unii Europejskiej jako niepodległego państwa na Twitterze.

Scotland will return to the heart of Europe as an independent country - #LeaveALightOnForScotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Pc2fibYnG4