Wskoczyli do jadącego pociągu. Zaczęli wyrzucać z niego tajemnicze pakunki

Kiedy pociąg towarowy wiozący z Ukrainy rudę żelaza zwolnił, dojeżdżając do przejazdu kolejowego w okolicy Jarosławca, wskoczyło do niego czterech mężczyzn i zaczęło wyrzucać podejrzane paczki na tory. Nie podejrzewali, że są obserwowani przez pograniczników i celników. Wszyscy zostali zatrzymani, kiedy pakowali pudła owinięte folią do samochodu.