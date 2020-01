Policja usuwa migrantów z obozowiska na północy Paryża

Reuters zauważa, że francuski rząd chce pokazać, że zajmuje ostrzejsze stanowisko wobec nielegalnej imigracji.

Migranci, którzy wcześniej rozbili namioty czy wznieśli prowizoryczne baraki na skraju obwodnicy Porte d'Aubervilliers, spokojnie szli w eskorcie policji do autobusów, którymi pojechali do ośrodków dla migrantów w regionie Ile-de-France.

Début de l’opération d’évacuation et de mise à l’abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la porte d'Aubervilliers ( #Paris19 ). pic.twitter.com/APi2vMSSTD

Operacja została przeprowadzona przez prefekturę policji w Paryżu i prefekturę regionu Ile-de-France.

Ce matin, comme nous nous y étions engagés, plus de 1400 personnes ont été mises à l'abri après l'évacuation de la porte d'Aubervilliers.

Je suis venu saluer la mobilisation des forces de la @prefpolice et agents du @Prefet75_IDF, en lien avec acteurs associatifs et municipaux. pic.twitter.com/woEyUIlJO6