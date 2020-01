Trzęsienie ziemi na Karaibach odczuwalne w centrum Miami

Epicentrum znajdowało się ok. 140 km na północny zachód od Montego Bay na Jamajce oraz 140 km na zachód-południowy zachód od miasta Niquero na Kubie. Ognisko wstrząsów znajdowało się na głębokości 10 km.

Z kolei Międzynarodowe Centrum Informacji o Tsunami na Hawajach podało, że istnieje "niebezpieczeństwo wystąpienia fal tsunami wzdłuż wybrzeży Jamajki, Kajmanów i Kuby".

Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, rannych czy o stratach materialnych.

W Hawanie ewakuowano mieszkańców

Według mediów kubańskich trzęsienie były odczuwalne także w Hawanie, gdzie z części domów ewakuowano mieszkańców, oraz w wielu prowincjach wyspy.

Here are some images of a pool in a tourist area of ​​#Jamaica, which give an ideal of 7.7 #earthquake that has just been lived in this country and #Cuba 🇨🇺, after which #tsunami warnings were also issuedpic.twitter.com/rsmh9aru8f