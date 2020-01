Dziewczynka spadła z peronu na torowisko. Ojciec osłonił córkę własnym ciałem [WIDEO]

Nagranie udostępniła na Twitterze m.in. Jenan Moussa, dziennikarka arabskiej telewizji Al-Aan.

"Ojcowie są superbohaterami" - podpisała film reporterka i w kilku słowach opisała, co wydarzyło się na stacji. Z jej relacji wynika, że to ojciec dziecka bez wahania wskoczył na tory. Przytulał córkę, dopóki pociąg nie odjechał. Jenan Moussa napisała również, że oboje przeżyli.

Gdy tylko ostatni wagon odjechał, do ojca i dziecka zeskoczyli inni podróżni.

