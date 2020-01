Prezydent skierował wniosek do TK. Chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie z konstytucyjnością przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały Sądu Najwyższego. Według SN sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać.

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Legislacja / Ustawy / Odesłane do TK / Komunikat w związku ze skierowaniem przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego https://t.co/BdItYkQHxQ — Paweł Mucha (@MuchaPK) January 27, 2020

- Uchwała SN, to niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Szef rządu również skierował wówczas do TK wniosek o zbadanie z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.

Uchwała SN

Sąd Najwyższy zdecydował w czwartek, że sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów.

Stwierdził przy tym, że jego uchwała nie będzie obowiązywać wobec orzeczeń wydanych przed dniem jej podjęcia (czyli do czwartku). W niejawnym posiedzeniu trzech izb SN (Cywilnej, Karnej i Pracy) uczestniczyło ponad 60 sędziów.

Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie - wynika z czwartkowej uchwały Izb Karnej, Cywilnej i Pracy Sądu Najwyższego. Trzy izby Sądu Najwyższego zdecydowały, że ich uchwała "nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia", natomiast w przypadku Izby Dyscyplinarnej SN "ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania".

pgo/ polsatnews.pl, PAP