Zobacz film, za który Kobe Bryant zdobył Oscara. Ostatnia scena nabiera nowego znaczenia

"Dear Basketball" ilustruje wiersz, który Bryant napisał w 2015 roku jako pożegnanie ze sportem, który kochał. Zapowiadał, że sezon 2015-16 będzie jego ostatnim. W wierszu przyznał, że jego ciało nie jest już w stanie znieść wymagań gry i że akceptuje nieuchronnie przejście na emeryturę.

Pożegnanie z karierą

Rysunki Glena Keane'a w "Dear Basketball" przedstawiają Bryanta jako supergwiazdę z Los Angeles Lakers i małego chłopca, wykonującego te same skoki i manewry.

Po śmieci koszykarza Keane powiedział, że przypomina mu się ostatnia scena z "Dear Basketball", gdzie Kobe idzie w stronę światła

Film z partyturą kompozytora Johna Williamsa zdobył także nagrodę Annie, najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży animacyjnej.

Miłość do Beethovena

- Kobe kierował się sercem i rozumem. Był wielkim myślicielem z nienasyconym głodem wiedzy: kiedy tylko zaczął animację, chętnie chłonął każdy jej aspekt. Praca z nim była marzeniem i jednym z najważniejszych punktów mojej kariery - powiedział Keane.

Keane przyznał, że w koszykówkę nie grał od czasów szkolnych, ale mężczyzn wiązała miłość do muzyki Beethovena. Arytsa, który animował Bestię z Disneya "Beauty and the Beast" na IX Symfonii Beethovena, był zdumiony, kiedy dowiedział się, że w jednej grze o mistrzostwo "Kobe dostosował swoją wydajność i strategię gry do rytmów V Symfonii Beethovena".

Praca z Bryantem

Keane przypomniał sobie, jak podczas pracy nad filmem studiował materiał z gry z Bryantem. - Kobe pamiętał wszystko o swoich występach i mówił o tym, co działo się w jego umyśle - powiedział. - Bardzo ważne było dla mnie animowanie nie tylko fizycznego działania, ale także tego, o czym myślał - dodał Keane.

Aby nagrać krótki film, Bryant zwrócił się do Williamsa, pięciokrotnego zdobywcy Oscara m.in. za "Gwiezdne wojny", "Lista Schindlera", "E.T. Pozaziemskie". W niedzielę kompozytor wydał oświadczenie po wiadomości o śmierci koszykarza.

- Jego ogromny potencjalny wkład w jedność, zrozumienie i sprawiedliwość społeczną należy teraz opłakiwać - oświadczył po śmierci koszykarza.

