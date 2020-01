19-latka śmiertelnie dźgnęła nożem ojczyma. Usłyszała zarzut

Prokuratura Rejonowa w Będzinie (woj. śląskie) postawiła zarzut zabójstwa 19-latce, która w nocy z piątku na sobotę śmiertelnie ugodziła nożem swojego ojczyma - ustaliła reporterka Polsat News. Kobieta przyznała się do winy; grozi jej dożywocie. Śledczy chcą również, by tymczasowo trafiła do aresztu.