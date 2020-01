Odpłatna rezerwacja w bazylice św. Marka. Pieniądze pójdą na konserwację

Celem zmian, zaprezentowanych w lokalnej prasie, jest ograniczenie kolejek przy wejściu oraz tłoku w miejscu odwiedzanym co roku przez 5,5 miliona osób, czyli ok. 15 tysięcy dziennie.

Biletomat do kolejki

Nowy przygotowywany system przewiduje dwa sposoby rozwiązania problemu oblężenia budowli oraz usprawnienia zwiedzania. Można będzie odpłatnie zarezerwować w internecie zwiedzanie w wybranym terminie i godzinie przez grupy oraz turystów indywidualnych albo tego dnia pobrać z maszyny ustawionej na placu bezpłatny numerowany bilet wstępu - do czasu ich wyczerpania - a potem czekać na swoją kolej. W tym drugim przypadku godzina wejścia nie jest zagwarantowana - wyjaśniono.

Na remont potrzeba 3 mln euro

Administrator dóbr bazyliki Pierpaolo Campostrini wyjaśnił w prasie, że dzięki rezerwacji za opłatą turyści zobaczą także dzieła sztuki, które obecnie można obejrzeć tylko kupując specjalny bilet.

Przywołując niedawną rekordowo wysoką wodę w Wenecji podkreślił: "Powódź z 12 listopada zmusiła nas do przemyślenia kwestii uregulowania wstępu do bazyliki, a z drugiej strony do zapewnienia funduszy na naprawę wyrządzonych wtedy szkód". Na pilne prace konserwacyjne w miejscach, w których stała woda, potrzeba ok. 3 mln euro.

Jednocześnie zapewniono, że niezależnie od zmian zasad wstępu dla turystów zawsze otwarte będą drzwi dla wiernych, którzy chcą tam wejść na modlitwę.

