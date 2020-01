Dera: sędziowie postawili się ponad prawem, przed nikim nie odpowiadają

- Prezydent martwi się wojną o sądy. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest rzeczą do tej pory niespotykaną. Sędziowie stanęli ponad prawem, bo w swoim oświadczeniu spowodowali to, że są bezkarni - mówił w programie "Graffiti" minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

- Od osądzania wykroczeń prawa przez sędziów jest sąd dyscyplinarny. Zawieszając Izbę Dyscyplinarną SN, de facto postawili się ponad prawem, bo przed nikim nie odpowiadają. Dziś mogą popełnić przestępstwo i w świetle tej uchwały, którą sami podjęli, nikt im nic nie może zrobić. To jest jawne postawienie się ponad prawem - mówił Dera.

"Nie interesuje ich wola suwerena"

Prezydencki minister mówił też, że wyroki, które "w rażący sposób łamią porządek prawny" dalej będą obowiązywać w Polsce, bo zawieszając sędziów w Izbie Kontroli, sędziowie SN "uniemożliwi eliminowanie tych wyroków z systemu prawnego".

- Trzecia bardzo ważna rzecz: postawili się ponad tym, że 3/5 przedstawicieli naszego narodu, suwerena, w momencie kiedy wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to ci sędziowie powiedzieli, że "ich to kompletnie nie interesuje" - dodał Dera.

Prowadzący program Tomasz Machała przypomniał słowa wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego, który w "Polityce na Ostro" w czwartek mówił, że "ma w nosie 60 profesorów (sędziów SN - red.)", jest "za Polakami", a sędziowie "nie są dla niego autorytetami".

- Za komentarze polityczne każdy odpowiada, wypowiadając takie, czy inne słowa. Ja nie będę tego komentował. Używam innych słów - zapewnił Dera.

"Złamali przepisy konstytucji"

- Ta sprawa dobitnie pokazuje, kto w tym sporze ma rację. Jedną z intencji I prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, było to, żeby w tym posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej ponieważ "orzekaliby we własnej sprawie". Czyż ci sędziowie nie orzekali we własnej sprawie, stawiając się bezkarnymi? To jest absolutnie pokazuje to, że istnieje poważny spór kompetencyjny, a przepisy ustawy są tu jednoznaczne. W tym momencie złamali przepisy ustawy, złamali przepisy konstytucji, a orzeczenie nie ma mocy prawnej - mówił minister.

Na pytanie, czy prezydent będzie próbował załagodzić konflikt w sądownictwie, Dera wskazał, że "w tym przypadku będą potrzebne bardzo poważne rozmowy". - Władza sądownicza postawiła się nad władzą uchwałodawczą i władzą wykonawczą. Trójpodział władzy polega na równoważeniu się tych władz. Żadna z nich nie może powiedzieć "mamy w nosie konstytucję, w nosie mamy przepisy ustawy, bo my będziemy decydowali co jest zgodne z konstytucją" - zaznaczył.

- Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej jest jednym z fundamentów. Nie będzie dobrego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli sędziowie nie będą odpowiadali przed prawem. Pan prezydent wyraźnie, wielokrotnie mówił, że jest za kontynuacją reformy wymiaru sprawiedliwości - powiedział Dera, po pytaniu, czy prezydent podpiszę ustawę o dyscyplinowaniu sędziów.



Wcześniejsze odcinki "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

bas/ Polsat News, polsatnews.pl