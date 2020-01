Grzywna dla szefowej Kancelarii Sejmu. Nie stawiła się na wezwanie Juszczyszyna

Sąd w Olsztynie nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. To kara za to, że nie ujawniła ona sądowi list poparcia do KRS.

Grzywnę nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS.

Juszczyszn podał, że powoływanie się przez Kaczmarską na decyzję UODO przy odmówienie udostępnienia list poparcia do KRS jest błędne.

Wskazał, że decyzja UODO nie ma zastosowania w przypadku postępowania sądowego. Powołał się przy tym na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego i pismo samego prezesa UODO.

- Listy poparcia do KRS są informacją publiczną - powiedział sędzia Juszczyszyn.

"Nigdy nie lekceważę sądu"

W czwartek dziennikarze pytali Kaczmarską, czy stawi się w olsztyńskim sądzie na piątkowej rozprawie.

Odpowiedziała, że w piątek musi uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, na którym przewidziano informację Szefa Kancelarii Sejmu na temat funkcjonowania Straży Marszałkowskiej.

- Niestety organ, jakim jest przewodniczący komisji, wezwał mnie. Ja nie mam możliwości stawienia się (przed sądem w Olsztynie - red.). Bardzo mi przykro - powiedziała.

Dziennikarze zwracali uwagę, że posiedzenie komisji można przesunąć na inny termin; pytali Kaczmarską, czy liczy się z poniesieniem konsekwencji, np. ewentualną karą grzywny. - Zobaczymy - odpowiedziała szefowa Kancelarii Sejmu. Podkreśliła, że wysłała do sądu usprawiedliwienie swojej nieobecności i uzasadniła, czemu jej przyjazd w piątek do Olsztyna nie jest możliwy. Wyraziła nadzieję, że jej wyjaśnienia zostaną uwzględnione.

- Nigdy nie lekceważę sądu - podkreśliła Kaczmarska. Nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące list poparcia dla sędziów - kandydatów do KRS.

Sprawa o pożyczkę

Na rozprawę stawił się pełnomocnik powoda tj. towarzystwa, które kupiło dług osoby prywatnej, Joanny S.

Wobec braku przedstawiciela Kancelarii Sejmu sędzia Juszczyszyn zreferował, że w sprawie chodzi o umowę pożyczki, jaką z firmą udzielającą szybkich pożyczek zawarła bezrobotna Joanna S. z Lidzbarka Warmińskiego. Kobieta wzięła 2 tys. zł pożyczki, firma naliczyła jej drugie tyle prowizji. Gdy kobieta przestała spłacać pożyczkę firma pożyczkowa sprzedała jej dług kancelarii zajmującej się odzyskiwaniem długów, a ta firma wystąpiła do sądu.

Sąd w Lidzbarku uznał, że kobieta ma spłacić 943 zł., odstąpił od spłaty prowizji uznając ją za rażąco wysoką.

Joanna S. odwołała się od wyroku, bo chciała rozłożenia spłaty 943 zł na raty, a sąd tego nie uczynił.

Listy poparcia do KRS

Juszczyszyn podał, że chce zbadać listy poparcia do KRS ponieważ sędzia, który wydał w tej sprawie wyrok w pierwszej instancji, rozpoznawał sprawę sam, a by on powołany przez prezydenta na wniosek KRS w obecnym składzie.

Juszczyszyn zreferował też historię odmowy wydania mu list przez Kancelarię Sejmu. Pełnomocnik powoda zapytany, co sądzi o postawie Kancelarii Sejmu odpowiedział, że brak było podstaw prawnych do odmowy dla sądu wglądu w listy poparcia do KRS.

Sędzia zarządził przerwę w rozprawie, nie podał ile czasu potrwa.

pgo/ PAP