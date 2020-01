Remontowali dom, odkryli karabin i skrzynię z amunicją

Podczas prac budowlanych we wsi Salomony (woj. wielkopolskie) właściciel terenu znalazł skrzynię z amunicją do broni maszynowej. Amunicja była doskonale zakonserwowana i jej stan pozwalał na jej użytek. Zabezpieczający teren saperzy, natrafili dzień później na karabin Garand M1 - pierwszy egzemplarz, który znaleziono w Polsce.

Amunicja z czasów II wojny światowej do broni maszynowej znajdowała się w metalowej skrzyni, którą zakopano w jednym z pomieszczeń gospodarczych we wsi Salomony (gm. Czajków).

Amunicja zachowała się w doskonałym stanie



Właściciel posesji przystąpił w ubiegłym tygodniu do prac budowalnych w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Po wykopaniu metalowej skrzyni, w której znajdowała się amunicja, powiadomił policję.

Amunicja do karabinu maszynowego Browning M1919 została przed zakopaniem bardzo dokładnie zakonserwowana i pomimo upływu lat zachowała się w bardzo dobrym stanie technicznym. - Można by rzec, że w stanie do dalszego użytku - przekazali policjanci z policji w Ostrzeszowie, którzy pierwsi pojawili się na miejscu.

KPP Ostrzeszów Amunicja została bardzo dokładnie zakonserwowana zanim została zakopana

Do wsi Salomony sprowadzono patrol saperski z Brzegu. Żołnierze zabezpieczyli amunicję, a sprawdzając teren natrafili na kolejne przedmioty pochodzące z okresu II wojny światowej.

Amerykański samopowtarzalny karabin Garand M1



Wśród nich była broń, która w znacznym stopniu uległa rozkładowi, szczególnie w części drewnianej. W całości zachowała się lufa.

Portal zwiadowcahistorii.pl ustalił, że to pierwszy znaleziony w Polsce egzemplarz karabinu samopowtarzalnego kalibru 7,62 mm konstrukcji amerykańskiej Garand M1. Znaleziono również kolejne sztuki amunicji. Łącznie wykopano 313 szt. amunicji strzeleckiej.

KPP Ostrzeszów Broń w znacznym stopniu uległa rozkładowi, szczególnie w części drewnianej. W całości zachowała się lufa

Skonstruowany przez Johna C. Garanda karabin przyjęto na uzbrojenie w 1936 r. Znajdowały się na uzbrojeniu armii amerykańskiej do 1957, kiedy - po wprowadzeniu nowej amunicji (nabój 7,62 mm NATO) - został zastąpiony przez karabin M14.

