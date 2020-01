Przedstawiciel UE w Warszawie wezwany do MSZ. Po słowach rzecznika Komisji Europejskiej o TK

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce wezwany do MSZ w związku z wypowiedzią rzecznika KE po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie KRS. Christian Wigand powiedział, że nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie wątpliwości jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. To TK ma sprawdzić na wniosek premiera, czy orzeczenie SN jest konstytucyjne.

"W związku z niedopuszczalną wypowiedzią pana Christiana Wiganda, rzecznika Komisji Europejskiej, na jutro na godz. 10:00 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany pan Marek Prawda, kierujący Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce - napisał na Twitterze Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych.

W związku z niedopuszczalną wypowiedzią pana @ChristianWigand, rzecznika @EU_Commission, na jutro na godz. 10.00 do @MSZ_RP wezwany został pan Marek Prawda, kierujący Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) January 24, 2020

Wigand ma wątpliwości jeżeli chodzi o TK

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand oświadczył w piątek na konferencji prasowej w Brukseli, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie wątpliwości jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.

Dopytywany, czy to oznacza, że KE nie ma wątpliwości co do prawomocności SN, ale ma wątpliwości - biorąc od uwagę procedurę art. 7 traktatu - co do prawomocności TK, Wigand odpowiedział, że tak.

Wigand stwierdził, że Komisja Europejska wie o decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i nie komentuje jej. Zaznaczył też, że nie jest rolą Komisji komentowanie czy interpretowanie decyzji sądów.

Wskazał jednocześnie, że rozwój sytuacji dotyczący praworządności w Polsce jest dowodem na to, że potrzebny jest natychmiast konstruktywny i uczciwy dialog w tej kwestii. Wigand dodał, że wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova będzie w Polsce w przyszłym tygodniu i jest gotowa na taki dialog.

Niezalezność TK "poważnie podważona"

Zapytany, czy polski rząd powinien dostosować się do orzeczenia sędziów Sądu Najwyższego, odpowiedział, że Komisja ma obawy co do przedstawionych przez polskie władze stanowisk w sprawie dalszych działań związanych z tym orzeczeniem.

Zaznaczył też, że niezależność i prawomocność Trybunału Konstytucyjnego w Polsce została "poważnie podważona" i nie może on wydawać już "efektywnej konstytucyjnej oceny". Wezwał też, w imieniu Komisji Europejskiej, do "przywrócenia niezależności i prawomocności Trybunału Konstytucyjnego".

W czwartek trzy Izby SN - Karna, Cywilna i Pracy - podjęły uchwałę, z której wynika, że jeśli w obsadzie składu orzekającego znajdzie się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie, to obsada ta jest "nienależyta".

W piątek premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego.

hlk/ polsatnews.pl, PAP