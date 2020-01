Nauczyciel wyzywał od "idiotów" i "durniów". Potajemnie nagrali go uczniowie

"Idiota , dureń, rżnie głupa" - takich słów wobec dzieci używał nauczyciel. Uczniowie ze szkoły w Turznie koło Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) potajemnie nagrali zachowanie pedagoga. Wcześniejszych skarg uczniów dyrekcja nie traktowała poważnie, jednak teraz jest dowód. Dyrektor placówki zapewnia, że to dobry pedagog, ale sprawę obiecał wyjaśnić.

"Przestań ten łeb odwracać, chłopie! Siedź normalnie!" - w taki sposób ma dyscyplinować szóstoklasistów nauczyciel w niewielkim Turznie na Kujawach. "Co się gapisz?! Pisz!" - oprócz krzyku pedagog ma wyzywać i kpić z uczniów.

"Przeproś, żeś taki nieudany"

"Nie wyjeżdżamy za margines" - zwraca uwagę nauczyciel.

"No dobrze, przepraszam" - powiedział jeden z uczniów i w odpowiedzi usłyszał: "Po to jest ta kratka. Nie przepraszaj, tylko siebie przeproś, żeś taki nieudany".

Nauczyciel "Taki ma styl"

Uczniowie zdecydowali się nagrać jedną z lekcji. Ich rodzice mówią, że nauczyciel ma taki styl prowadzenia zajęć od lat. Dyrektor szkoły przyznaje, że docierały do niego sygnały o tym, co dzieje się na lekcjach, ale do tej pory nikt nie zgłosił oficjalnej skargi. Sprawę nagłośnił toruński dziennik "Nowości".

- To jest mała miejscowość, wszyscy się znają. Rodzice się boją iść do tego nauczyciela z racji tego, że będzie się mścił na dzieciach - powiedział Polsat News ojciec jednej z uczennic.

Reporter Polsat News pokazał nagranie dyrektorowi. "Czemu się odwracasz, idioto? Czego się odwracasz?!" - słyszymy na nagraniu.

"Jest bardzo dobrym pedagogiem"

- To są nieodpowiednie sformułowania i szokujące dla mnie - przyznał dyrektor szkoły podstawowej w Turzynie Jarosław Sienkiewicz. Zapewnił, że sprawę wyjaśni.

Zwrócił jednak uwagę, że nagranie świadczy też o tym, że "mogą być prowokacje ze strony uczniów". - Aczkolwiek nauczyciel powinien znieść te prowokacje i nie zachowywać się w ten sposób, nie używać tego rodzaju słownictwa - dodał.

Jego zdaniem nauczyciel jest bardzo dobrym pedagogiem, choć czasem nie panuje nad swoimi emocjami.

