Wujec: Ziobro polemizuje z 60 sędziami, kompromituje swój urząd i samego siebie

- To jest niesłychanie poważna sytuacja, dotycząca naszego państwa, bo ten konflikt coraz bardziej się pogłębia. Nie widać dobrej woli, żeby jakoś go rozwiązać - powiedział w Polsat News były opozycjonista z czasów PRL Henryk Wujec. Skomentował w ten sposób uchwałę Sądu Najwyższego ws. sędziów wybranych przez "nową" KRS i reakcję Zbigniewa Ziobry na to orzeczenie.

Sąd Najwyższy zdecydował w czwartek, że sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów. W niejawnym posiedzeniu trzech izb SN (Cywilnej, Karnej i Pracy) uczestniczyło ponad 60 sędziów.

Ministerstwo Sprawiedliwości oceniło w komunikacie, że uchwała Sądu Najwyższego jest nieważna.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział natomiast, że Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tzw. uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych.

"Sędziowie postępują zgodnie z prawem europejskim"



Do sprawy odniósł się w programie "Polityka na Ostro" w Polsat News Henryk Wujec. Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, powiedział, że obserwował reakcję Ziobry "z wielką przykrością".



- Gdyby to było w teatrze, gdyby to była groteska Mrożka to byłoby śmieszne. Ale to rzeczywiście dzieje się w Polsce - powiedział Wujec.

- Rząd, minister Ziobro polemizuje z 60 sędziami o najwyższym autorytecie, nie mając żadnych argumentów. Kompromituje w ten sposób swój urząd i samego siebie - dodał były opozycjonista.

Według niego "sędziowie postępują zgodnie z prawem europejskim", bo "wykonują wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - red.)".

