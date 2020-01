Wiceminister Janusz Kowalski: mam w nosie tych 60 profesorów, bo ja jestem za Polakami

- Ja mam w nosie tych 60 profesorów, bo ja jestem za Polakami. To nie są dla mnie autorytety - powiedział w "Polityce na Ostro" sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski. Politycy komentowali w studiu Polsat News wspólną uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego.

W czwartek trzy Izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie - wynika z tej uchwały.

ZOBACZ: Sąd Najwyższy: sędziowie wybrani przez "nową" KRS nieuprawnieni do orzekania

Sędziowie Sądu Najwyższego zdecydowali w czwartek, że ich uchwała "nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia", natomiast w przypadku Izby Dyscyplinarnej SN "ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania".

- Sędziowie Sądu Najwyższego powołani w tak dramatycznie wadliwych procedurach na przyszłość nie powinni się podejmować orzekania, bo ich orzeczenia w sposób trwały będą skażone podejrzeniem braku bezstronności - powiedział w uzasadnieniu uchwały trzech Izb SN sędzia Włodzimierz Wróbel.

"Sędziowie przekraczają swoje uprawnienia"

- Dziś jestem, jako poseł, obrażany przez sędziów, którzy uzurpują sobie prawo decydowania o tym, co w Polsce jest prawem, a co nie. Pamiętamy dokladnie, co stało się za sowieckiej okupacji 12 grudnia 1981 roku - chodzi o dekret, który był sprzeczny nawet z konstytucją PRL - mówił Kowalski. Poseł dodał, że "dziś mamy sytuację bardzo podobną, ponieważ Sąd Najwyższy, mając świadomość tego, że łamie konstytucję, podejmuje decyzję". - A więc funkcjonariusze publiczni, czyli sędziowie, przekraczają swoje uprawnienia - podkreślił poseł Solidarnej Polski.

- Pan dziś grozi sędziom i mówi, że być może, a nawet na pewno, sędziowie przekroczyli prawo. Jeżeli tak, to ja oczekuję teraz, że weźmiecie jutro armię prokuratorów, którzy będą stali u bram SN - powiedział Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

WIDEO: "mam w nosie tych 60 profesorów" - powiedział w "Polityce na Ostro" Janusz Kowalski

Według Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, powinno dojść do dymisji ministra Ziobry, "po tym, co dziś powiedział na temat sędziów SN". - Na dymisji Ziobry nie powinno się poprzestać, ten cały rząd powinien podać się do dymisji - dodał poseł.

- PiS wystrzeliło ostatni nabój polityczny i nie ma już żadnych argumentów. Odwołanie się do własnego Trybunału Konstytucyjnego to ostateczność. Obawiam się, co będzie dalej - mówił Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej.

WIDEO - Potrącił chłopca na pasach. Teraz dziecka poszukują policjanci [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP