Kierowca potrącił chłopca na pasach. Teraz dziecka szukają policjanci [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na nagraniu widać jak kierowca zbliża się do przejścia dla pieszych, na które w pewnym momencie wchodzi dziecko.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Waryńskiego doszło do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili, że 28-latek kierujący peugeotem, jadąc ulica Waryńskiego w kierunku ulicy Sienkiewicza, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca.

ZOBACZ: Potrącił matkę z córką na przejściu. Nie widział ich, bo miał zaszronione szyby

Wideo: kierowca zbliża się do przejścia dla pieszych, na które w pewnym momencie wchodzi dziecko

Podniósł się z jezdni i uciekł

Bezpośrednio po wypadku chłopak podniósł się z jezdni i pobiegł w kierunku osiedla. Z nagrania przekazanego przez kierującego wynika, że dziecko ubrane było w czerwoną kurtkę z białym pasem, czapkę koloru szarego i spodnie jeansowe z przetarciami.

Policja apeluje do osób, które były świadkami zdarzenia, bądź rozpoznają po ubiorze chłopca z nagrania, by zgłosiły się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

WIDEO - Grzegorz Braun w "Skandalistach". Zobacz fragment programu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/prz/ polsatnews.pl