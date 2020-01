Autokar z polskimi turystami zaatakowany w Meksyku

Autokar wiozący grupę polskich turystów został napadnięty w trakcie wycieczki w Meksyku. Zamaskowani napastnicy kazali pasażerom wysiąść, a sami weszli do środka i okradli ich. Nikomu z podróżnych nic się nie stało.

Do ataku doszło w poniedziałek na trasie z Palenque do Ocosingo, w pobliżu popularnych wśród turystów wodospadów Agua Azul.



Według lokalnych mediów, autokarem podróżowała grupa 25 turystów z Polski. W pewnym momencie autokar został zatrzymany przez grupę zamaskowanych mężczyzn.

Stracili pieniądze i dokumenty



Przestępcy kazali wysiąść turystom, po czym splądrowali ich bagaże. Polacy stracili pieniądze, dokumenty, karty kredytowe oraz sprzęt elektroniczny.



Informację o ataku potwierdziła miejscowa firma turystyczna, do której należy autokar. Według niej, nikomu z pasażerów nic się nie stało. O zdarzeniu zostały powiadomione służby.

Atrakcja, do której zmierzali Polacy, to około 500 niewielkich pojedynczych wodospadów, w których woda ma wyjątkową, błękitną barwę. Jest to spowodowane dużą zawartością minerałów, zwłaszcza węglanu sodu i wodorotlenku magnezu. Obszar ten jest chroniony w ramach tzw. Specjalnego Rezerwatu Biosfery.

Lokalne media podają, że z powodu popularności turystycznej tego miejsca, często dochodzi tam do podobnych ataków rabunkowych, dlatego policja prowadzi tam wzmożone kontrole.

