E-recepty na antybiotyki. Ważna informacja od ministerstwa

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności. Najkrócej ważne są te na antybiotyki - 7 dni, na preparaty immunologiczne 120 dni, pozostałych przypadkach termin realizacji wynosi 30 dni. Po tych określonych w terminach pacjent już ich nie zrealizuje, chyba że lekarz zaznaczy, że lek można wykupić od konkretnej daty. "To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe" - zauważa resort zdrowia.

Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Natomiast jeśli zaznaczył późniejszą datę, to oznacza, że lek można wykupić dopiero od tego konkretnego terminu. Pacjent ma na to 30 dni.

Receptę ważną 1 rok (365 dni) otrzymają przewlekle chorzy pacjenci, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków. Lekarz musi jednak to zaznaczyć. Wtedy na recepcie widnieje dokładna data, do której pacjent może lek wykupić ("data realizacji do ..."). Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku pacjent powinien pierwsze opakowanie leku wykupić przed upływem 30 dni od daty jej wystawienia.

Zapas na 180 dni

Jeśli pacjent nie wykupi w tym terminie leku, to farmaceuta wyda mniejszą ilość, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty "realizacji od". Zaś przy wykupie kolejnych dawek, już bez względu na to, kiedy pacjent to zrobi, aptekarz nie zmniejszy ilości leku.

Jednorazowo przy "rocznych" e-receptach można wykupić zapas leków na 180 dni. Nie ma możliwości wykupienia leków od razu na 365 dni. Lekarz powinien na recepcje takiej określić również dawkowanie leku. Jeśli tego nie zrobił, to trzeba ją zrealizować w ciągu 30 dni.

"Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujesz »na raty«, to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece" - wyjaśnia resort.

