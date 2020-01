Auto płonęło, ale kierowca chciał coś wydostać z bagażnika. Wtedy nastąpiła eksplozja

Kierowca, który jechał z Katowic w stronę lotniska w Pyrzowicach, próbował do ostatniej chwili ratować dobytek z bagażnika auta, które zaczęło się palić. W przeciwną stronę jechali po służbie policjanci, którzy odciągnęli mężczyznę od płonącego samochodu. Gdy tylko to zrobili, doszło do silnej eksplozji.