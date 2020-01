3-latek przyjęty do Mensy. Haryz Naim wśród najmądrzejszych ludzi świata

Mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii chłopiec ma iloraz inteligencji 142, co sytuuje go wśród 0,3 procent populacji. Jego rodzice pochodzą z Malezji, a na Wyspach studiowali inżynierię.

Chłopiec otrzymał specjalny certyfikat

Rodzina Haryza szybko zdała sobie sprawę, że chłopiec jest dużo bardziej inteligentny niż jego rówieśnicy. Samodzielnie czytał, jeszcze zanim trafił do przedszkola, a mając siedem miesięcy umiał już mówić - podał w poniedziałek malezyjski dziennik "The Star".

Dzięki tym umiejętnościom Mensa postanowiła przyjąć Haryza do swojego grona. Na Instagramie jego matka Anira Asyikin opublikowała zdjęcie zaświadczenia, które potwierdza przyjęcie chłopca do organizacji.

Haryz ma kanał na YouTube. Opowiada tam bajki

Chłopiec lubi opowiadać o kosmosie i liczbach, uwielbia czytać książki i rozmawiać ze starszymi. Jednak poza tym robi "wszystko to, co dzieci w jego wieku": lubi wskakiwać do kałuż, malować, śpiewać i zadawać pytania. Często ogląda też telewizyjne programy dla dzieci.

Gdy Haryz miał dwa lata, jego rodzice założyli dla niego kanał w serwisie YouTube. Na nim opublikowali filmy, na których chłopiec odpowiada na pytania i opowiada po angielsku wymyślone przez siebie bajki.

Angielski nie jest pierwszym językiem chłopca, bo w domu rodzina rozmawia głównie po malajsku.

- Mamy nadzieję zapewnić mu środowisko, które będzie go motywowało do nauki. Ale najważniejsze, żeby był zadowolony ze wszystkiego, co zrobi, a my będziemy z niego dumni bez względu na to, co osiągnie - zapowiedziała matka Haryza.

