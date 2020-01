Ping-pong Morawieckiego. Premier rozegrał sparing

Podczas spotkania premier wspominał czasy, kiedy sam trenował tenis stołowy. Szef rządu radził młodym zawodnikom, by zawsze doceniać swoich przeciwników.

- Ja kiedyś w 1983 r. za mało doceniłem mojego przeciwnika i nie wszedłem do pierwszej czwórki w kraju i tak się moja kariera sportowa wtedy zakończyła - opowiadał premier.

Zwrócił uwagę, że Klub Sportowy Gwiazda obchodzi właśnie stulecie. Wyraził także dumę z "przyszłych olimpijczyków".

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a my chcemy w tym dopomóc, bo zwycięstwa Polaków, ale już nawet występy Polaków to wielka radość dla wszystkich nas i duma - powiedział szef rządu.

las/ Polsat News, PAP