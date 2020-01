Początek ferii zimowych dla dwóch kolejnych województw

Ponad 302 tysiące uczniów z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w sobotę (a oficjalnie w poniedziałek 20 stycznia - red.) rozpoczyna dwutygodniowe ferie zimowe. Uczniowie mogą korzystać z przerwy do 2 lutego.

Z 631 podlaskich szkół 134 360 dzieci i młodzieży będzie przez dwa kolejne tygodnie korzystać z ferii. Z Warmii i Mazur wolne od zajęć szkolnych będzie miało 168 169 uczniów z 845 szkół.

Najchętniej do Włoch

Do tej pory organizatorzy wycieczek zgłosili 5 565 krajowych wypoczynków oraz 247 zagranicznych do bazy wyjazdów zatwierdzonych przez kuratorium oświaty. Według najnowszych danych z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 212 184 uczniów, a 94 219 będzie przebywać na półkoloniach w miejscu zamieszkania. Ponad 8 tys. dzieci i młodzieży wyjedzie za granicę. Dane te codziennie zmieniają się, a liczba zgłoszeń jest z dnia na dzień większa.

Na tegoroczne ferie zimowe dzieci najchętniej wyjeżdżają na wypoczynek zagraniczny do Włoch - 54 zgłoszenia, na Słowację – 45 zgłoszeń, do Austrii – 40, Czech – 38, Hiszpanii – 28, do Francji – 8 zgłoszeń.

Przerwa od 9 do 14 kwietnia

Od 25 stycznia do 9 lutego odpoczną od szkoły uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Ostatni - od 8 do 23 lutego - odpoczywać będą uczniowie w województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Następna przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych - potrwa od 9 do 14 kwietnia.

Wyjątek dla dwóch województw

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

las/bas/ Polsat News, PAP