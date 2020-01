Ukrainka przez rok nie wiedziała, że przebywa w Polsce nielegalnie. Teraz musi się ukrywać

Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał studentce z Ukrainy w 2017 r. prawo do czasowego pobytu w Polsce - do lipca 2018 r. Ale urzędnicy decyzję przysłali jej w czerwcu 2019 r., kiedy od dawna była ona już nieważna. Teraz musi się ukrywać, bo przebywa w Polsce nielegalnie, a błąd urzędnika sprawił, że nie mogła ubiegać się o kartę stałego pobytu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Sprawę pani Anny, która we Wrocławiu studiowała filologię angielską, opisała "Gazeta Wrocławska". Kobieta w trakcie studiów złożyła w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na czasowy pobyt. Cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce na czas rozpatrywania sprawy.

Musi się ukrywać, nie może pracować



Urzędnicy wydziału do spraw cudzoziemców wydali w marcu 2017 r. decyzję zezwalającą kobiecie na czasowy pobyt w Polsce do lipca 2018 r. Pismo wysłano do niej w czerwcu 2019 r., a więc blisko rok po tym, jak decyzja stała się nieważna.

- Co trzy miesiące przychodziłam pytać, co w mojej sprawie – opowiadała w rozmowie z "Gazetą Wrocławską". Urzędnicy uspokajali ją, że jak tylko decyzja zostanie wydana, to prześlą ją pocztą i ma spokojnie czekać. Pismo jednak nie nadchodziło. W marcu 2019 r. pani Anna napisała oficjalną skargę. Po kolejnych trzech miesiącach otrzymała wspomnianą wcześniej decyzję o prawie do pobytu w Polsce do lipca 2018 r. Wówczas dowiedziała się, że przebywa w Polsce nielegalnie.



W obawie przed deportacją musi się ukrywać i nie może pracować. W międzyczasie pani Anna zdążyła ukończyć studia, ma we Wrocławiu chłopaka.



Gdyby kobieta otrzymała decyzję urzędu we właściwym czasie, to mogłaby wnioskować o przedłużenie pobytu czasowego, a później o kartę stałego pobytu. Teraz nie może tego zrobić - grozi jej odesłanie na Ukrainę i zakaz wjazdu do Polski przez trzy lata.

Sprawa jest "szczegółowo badana"



Reprezentujący kobietę wrocławski radca prawny Radosz Pawlikowski złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Sprawę badać będą śledczy z prokuratury Stare Miasto. Okazało się, że to nie pierwszy taki przypadek. Prokuratura już w 2019 r. prowadziła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy obsłudze cudzoziemców.

Urząd wojewódzki potwierdził, że trwa postępowanie. Sprawa błędu ma być "szczegółowo badana", a jeśli się potwierdzi, to wobec odpowiedzialnych "zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe".

Pośrednim potwierdzeniem, że obsługa cudzoziemców w urzędzie pozostawia wiele do życzenia jest ogłoszenie o wszczęciu postępowania "na usługę społeczną pn. Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców".

Podobne przypadki sprzed lat

Podobną do pani Anny historię opisała we wrześniu 2018 r. "Gazeta Wyborcza". Pochodząca z Ukrainy pani Tetiana, od kilku lat przebywała w Polsce i chciała zostać na stałe we Wrocławiu. Starania rozpoczęła w listopadzie 2016 r. składając wniosek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Odpowiedzi nie otrzymała przez dwa lata. Urzędnicy nie odpowiedzieli na ani jedno jej pismo z pytaniem o stan sprawy.

Po interwencji dziennikarzy urzędnicy odpowiedzieli, że sprawa jest w toku, a do kobiety miano wysłać pismo z prośbą o uzupełnienie braków. Ówczesna rzeczniczka prasowa Wojewody Dolnośląskiego przepraszała obywatelkę Ukrainy za brak odpowiedzi na jej pisma. - Mam nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy - mówiła.

Pracę wydziału miała poprawić rozbudowa i uruchomienie portalu internetowego - zakładał m.in. ułatwienie kontaktu między obcokrajowcami a inspektorami oraz śledzenie statusu swojej sprawy.

