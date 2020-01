Polak był tak pijany, że wypadł z kabiny ciężarówki na autostradę

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na autostradzie M6 niedaleko Coventry w Wielkiej Brytanii. Inni kierowcy, będący świadkami zdarzenia podejrzewali początkowo, że mężczyzna może mieć zawał. Na miejsce wezwano służby, zamknięto nawet fragment autostrady.

Policja: czasami nawet my jesteśmy zszokowani



Szybko okazało się, że to nie problemy zdrowotne były powodem dziwnego zachowania Polaka, a alkohol. Kierowca był tak pijany, że nie mógł ustać na nogach.



"Czasami nawet my jesteśmy zszokowani tym, co widzimy. Szybko stało się jasne, że nie jest to atak serca - mężczyzna był tak tak bardzo pijany, że nie mógł ustać na nogach. Absolutnie nie do opisania" - skomentowali sytuację policjanci z hrabstwa Warwickshire.

Polak został aresztowany. Policja poinformowała, że trzykrotnie przekroczył dopuszczalny limit alkoholu w organizmie (0,8 promila).

- Paweł. K. naraził na niebezpieczeństwo nie tylko własne życie, ale także życie innych kierowców. Całe szczęście, że nikt nie zginął i nie został poważnie ranny w wyniku tego zdarzenia - powiedział inspektor policji zajmujący się sprawą.

Warwickshire Police Paweł K. stracił prawo jazdy na 22 miesiące

13 stycznia zapadł wyrok w tej sprawie. Mężczyzna nie będzie mógł prowadzić samochodu przez najbliższe 22 miesiące. Musi również zapłacić grzywnę w wysokości 592 funtów (prawie 3 tys. złotych).

dk/ml/ polsatnews.pl