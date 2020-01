Sprawa celibatu dzieli Watykan. "Benedykt XVI został wykorzystany przeciwko Franciszkowi"

Emerytowany papież Benedykt XVI chce, by usunięto jego imię i wizerunek z publikacji "Z głębi naszych serc" broniącej celibatu kapłańskiego. Niektóre włoskie media wietrzą spisek i twierdzą, że Benedykt "został wykorzystany" przeciwko papieżowi Franciszkowi. Głos w sprawie zabrał współautor książki kardynał Robert Sarah.

Książka pt. "Des profondeurs de nos coeurs" ("Z głębi naszych serc" - pl.) ukazała się we Francji w środę. Na okładce widnieją portrety papieża-seniora oraz kard. Roberta Saraha. Obydwaj hierarchowie wymienieni są jako współautorzy publikacji.

W "Z głębi naszych serc" pojawiają się rozważania nad zagadnieniem celibatu kapłańskiego. Pojawiają się w niej słowa emerytowanego papieża o tym, że celibat kapłanów jest "niezbędny", a jednoczesna realizacja zarówno powołania kapłańskiego, jak i małżeńskiego "nie jest możliwa". "Należy zrezygnować ze wszystkich kompromisów" - dodaje Benedykt XVI.

Słowa w obronie celibatu są komentarzem do październikowego synodu biskupów na temat Amazonii, na którym poruszono między innymi propozycję wyświęcania żonatych tzw. viri probati (mężczyzn potwierdzonych cnót) na księży na odległych terenach, gdzie brakuje kapłanów. Większość biskupów w głosowaniu na zakończenie obrad opowiedziała się za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów, co wywołało protesty części konserwatywnej hierarchii. Za jej przedstawiciela uważany jest też pochodzący z Gwinei kardynał Sarah.

Benedykt poprosił o wykreślenie z książki

Sekretarz Benedykta XVI, arcybiskup Georg Gänswein we wtorek powiedział austriackiej agencji prasowej Kathpress, że emerytowany papież chce, by jego imię i wizerunek zostały usunięte z obwoluty książki. Gänswein osobiście zwrócił się z tą prośbą do kardynała Saraha.

Arcybiskup wyjaśnił jednocześnie, że podpisu Benedykta XVI nie wolno drukować pod wstępem i posłowiem do "Z głębi naszych serc", gdyż "nie jest współautorem publikacji". Dodał jednak, że fragment głównego tekstu książki "jest w stu procentach dziełem" 92-letniego Josepha Ratzingera.



Jak wyjaśnił abp Gänswein, tekst o kapłaństwie emerytowany papież napisał latem 2019 roku i na prośbę kardynała Saraha dał mu go do swobodnej dyspozycji. Wiedział również, że tekst ma się ukazać w książce, ale nie został poinformowany o faktycznej formie i redakcji planowanej książki. Benedykt XVI nie zawarł też żadnej umowy z wydawnictwem Fayard.

- Było to nieporozumienie. Nie ma powodu, by kwestionować dobre intencje kardynała Saraha - zapewnił sekretarz emerytowanego papieża.

Kard. Sarah: głęboko odrażająca polemika

We włoskich mediach pojawiają się sugestie, że Benedykt XVI nie tylko nie wiedział o publikacji książki, ale został wręcz "wykorzystany" przeciwko Franciszkowi. Prasa informuje też, że otoczenie Franciszka z niezadowoleniem przyjęło wiadomość o publikacji książki. Z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung" po publikacji pierwszych fragmentów książki w dzienniku "Le Figaro" pisał, że "Benedykt otwarcie wbił Franciszkowi nóż w plecy", a sprzeciw może doprowadzić nawet do rozpadu Kościoła.

Kardynał Sarah we wtorek wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że emerytowany papież wiedział o wydaniu książki. Hierarcha dodał, że papieżowi został zaprezentowany cały manuskrypt, który ten przyjął "z wielką satysfakcją". Benedykt XVI miał wyrazić zgodę na to, by tekst został opublikowany "według formy przewidzianej przez Saraha". Papież miał również zostać poinformowany, kiedy książka zostanie wydana.



"Polemika, która od kilku godzin ma na celu zszarganie mojej reputacji insynuująca, że Benedykt XVI nie został poinformowany o wydaniu książki »Z głębi naszych serc« jest głęboko odrażająca" - napisał Sarah.

Kardynał dodał, że "jego przywiązanie do Benedykta XVI pozostaje nienaruszone", a jego "synowskie posłuszeństwo wobec papieża Franciszka jest absolutne". Zapewnił, że jako autor książki będzie figurował tylko on, z dopiskiem, że "wkład" do niej wniósł papież-senior. Treść publikacji pozostanie bez zmian.

Oświadczenie hierarchy na język polski przetłumaczył ks. Mateusz Markiewicz.

