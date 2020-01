Jak przekonać Banasia do odejścia? "Chyba przysyłając mu głowę konia".

- Tego pomysłu nie mamy, ale jeśli nie przekonają Banasia inne perswazje ze strony PiS, to nie wiem, czy coś jeszcze mogłoby go skruszyć - mówiła w "Graffiti" rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. Przyznała, że nie widzi innej drogi do odwołania prezesa NIK niż Trybunał Stanu.