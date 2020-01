Spędził w lesie na odludziu trzy tygodnie. Ratownicy zobaczyli napis na śniegu

Tyson Steel we wrześniu ubiegłego roku postanowił zamieszkać na pustkowiu w lasach Alaski. Mężczyzna założył w dziczy prowizoryczny obóz i żył w drewnianej chacie, którą sam zbudował.



Wszystko układało się dobrze aż do połowy grudnia. Wtedy jego schronienie spłonęło. Pożar wybuchł w nocy. Prawdopodobnie ogień powstał od iskry z przenośnego piecyka, którym mężczyzna się ogrzewał.



30-latek próbował ugasić ogień śniegiem, jednak, gdy się zbudził było już za późno. Chata i cały jego dobytek doszczętnie spłonęły. Co gorsza, w pożarze zginął pies, z którym na odludziu czuł się bezpiecznie.

Alaska State Troopers

Mężczyźnie udało się wydostać z pogorzeliska jedynie puszki z jedzeniem, które miał ze sobą. Perspektywa spędzenia kolejnych dni na mrozie, w środku lasu, zmobilizowała go do działania.

- Pierwsze dwie noce spędziłem w śnieżnej jamie. Było w niej cieplej niż na zewnątrz. Następnie postanowiłem zbudować bardziej komfortowe schronienie - powiedział Steel.

Obozowisko, w którym mieszkał 30-latek, znajdowało się daleko od ludzkich siedzib. Najbliższe domy znajdowały się ponad 30 kilometrów od niego. Mężczyzna przyznał, że nie miał ze sobą mapy, ani nie znał dobrze terenu, w którym się znalazł.

Mimo to postanowił spróbować wydostać się z leśnej głuszy. W rejonie wystąpiły jednak obfite opady śniegu. Miejscami spadło nawet ponad 1,5 metra białego puchu.



- Kilka dni zajęło mi przetarcie 400 metrowego szlaku - wyjaśnił mężczyzna. W końcu, nie widząc innego wyjścia, postanowił poczekać na ratunek na miejscu. Aby zasygnalizować, że potrzebuje pomocy, utworzył na śniegu znacznych rozmiarów napis "SOS".

Alaska State Troopers

W tym samym czasie zaniepokojona jego losem rodzina poinformowała służby poszukiwawczo-ratownicze.



W końcu, po ponad trzech tygodniach od pożaru, przelatujący nad lasem ratownicy zauważyli wezwanie pomocy oraz machającego do nich mężczyznę. 30-latek został uratowany.

"Przygoda", którą przeżył Steel nie zniechęciła go jednak do hołdowania stylowi życia jaki sobie wybrał. Po wydostaniu się z lasu mężczyzna zapowiedział, że pojedzie do swojej rodziny w Salt Lake City, aby się zregenerować, ale później znów rusza w dziki teren.

WIDEO - Burza śnieżna sparaliżowała Tokio. Odwołane loty i zamknięte biura Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ polsatnews.pl