Pieniądze leżały na ulicy. Przez lata regularnie je podrzucano, nikt się do nich nie przyznawał

Mieszkańcy brytyjskiej wsi Blackhall Colliery co jakiś czas znajdowali na ulicy plik banknotów o wartości 2 tys. funtów (ok. 10 tys. złotych). Od 2014 r. roku odnotowano co najmniej 12 takich przypadków - za każdym razem znalazcy odnosili pieniądze na policję. Przez lata jednak nikt się po nie nie zgłaszał. Zagadkę udało się rozwiązać dopiero na początku tego roku.