"Marsz Tysiąca Tóg" w Warszawie. Sędziowie sprzeciwiają się nowelizacji ustaw sądowych

Marsz odbędzie się pod hasłem: "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy". Wcześniej - w holu Sądu Najwyższego - zapowiedziana jest konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli sędziów z państw Europy.

Uczestnicy marszu mają wyruszyć o godz. 15 z pl. Krasińskich. Zaplanowana trasa obejmuje przemarsz ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem na pl. Trzech Krzyży, następnie ulicą Wiejską przed Sejm RP.

Zaproszeni są wszyscy obywatele

- To nie jest dla nas rzeczą zwyczajną, że wychodzimy w togach po to, aby protestować przeciwko odbieraniu ludziom prawa do sądu, przeciwko odbieraniu ludziom ich podstawowych praw, niszczenia trójpodziału władzy - zaznaczył prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz podczas piątkowej konferencji prasowej zapowiadającej marsz. Jak zapowiedział, na marszu "będzie na pewno więcej niż tysiąc samych sędziów".

ZOBACZ: Marszałek Senatu pisze do Komisji Weneckiej. Chodzi o ustawy sądowe

Organizatorzy marszu zachęcają obywateli do wsparcia i przejścia razem z nimi w sobotę od Sądu Najwyższego do Sejmu. Jak poinformowano podczas konferencji na apel organizatorów odpowiedziały już m.in.: Akcja Demokracja, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Obrony Demokracji i Amnesty International.

Jednym z głównych organizatorów "Marszu Tysiąca Tóg" jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Przeciwko tzw. "ustawie kagańcowej"

Nowelizacja ustaw sądowych, uchwalona w Sejmie 20 grudnia ub.r., wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego i za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów SN. Nowelizacja jest na etapie prac senackich.

ZOBACZ: Komisarz Rady Europy wydała opinię ws. ustaw sądowych. Przed zakończeniem wizyty Komisji Weneckiej

Nowelizacji sprzeciwiają się opozycja oraz stowarzyszenia sędziowskie. W czwartek i piątek rozmowy w Sejmie, Senacie, SN, KRS i RPO na temat tej nowelizacji prowadziła delegacja Komisji Weneckiej, która ma przygotować opinię w tej sprawie. O wydanie opinii zwrócił się marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który w czwartek jako pierwszy spotkał się z przedstawicielami KW.

"Sędziowie z Elbląga stracili togi"

W piątkowe popołudnie media społecznościowe obiegła informacja o tym, że sędziom z Elbląga skonfiskowano na weekend togi.

Sędziowie z Elbląga stracili togi!

Specjalne środki bezpieczeństwa w związku z Marszem Tysiąca Tóg!

Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu Agnieszka Walkowiak nakazała pracownikom sekretariatów zebranie tóg sędziów i złożenie ich do depozytu prezesa.

Odda w poniedziałek. — IUSTITIA Polish Judges Association (@JudgesSsp) January 10, 2020

Komentatorzy upatrują się w tym celowego działania mającego na celu zbojkotowanie sobotniego marszu.

Wiceminister sprawiedliwości: "zagrożenie dla niezależności sądów"

W odniesieniu do "Marszu Tysiąca Tóg" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomniał wpisem na Twitterze stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 2009 r., które wydano w związku z organizowanymi wtedy przez sędziów akcjami protestacyjnymi. Polegały one na wyznaczaniu "dni bez wokandy" oraz wzywaniu do solidarnego wstrzymywania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych.

"Taka działalność publiczna nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i w istocie obraca się przeciwko społeczeństwu, wbrew deklaracjom składanym przez podejmujących ją sędziów" - zwraca w tym stanowisku uwagę KRS.

#MarszTysiacaTog zagraża niezależności sądów i niezawisłości sędziów zdaniem Krajowej Rady Sadownictwa (z 2009 r.) pic.twitter.com/VZx7MtilQ8 — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) January 10, 2020

Utrudnienia komunikacyjne, 26 linii zmieni trasy

Na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego opublikowano informację o przewidywanych utrudnieniach w związku ze zgromadzeniem i przemarszem.

Między godz. 15 a 18 autobusy i tramwaje mogą być kierowane na objazdy. Zmiany mają dotyczyć 26 linii i odbywać się w trzech etapach.

WIDEO - "Wydarzenia i Opinie: Jacek Dubois i Sebastian Kaleta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/grz/ PAP, polsatnews.pl