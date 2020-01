Wybuch wulkanu w Meksyku. Równie piękne, jak przerażające nagranie

El Popo leży około 70 km od stolicy Meksyku, Mexico City. Jego czwartkowa erupcja była szesnastą od czasu odkrycia tych terenów przez Hiszpanów w 1. połowie XVI wieku.

"Dymiąca góra" kolejny raz o sobie przypomniała

Nazwa Popocatépetl pochodzi z języka Azteków i oznacza "dymiącą górę". Nazwano go tak, ponieważ z jego krateru często wydobywają się chmury dymu, zwiastujące wybuch.

Podobnie było i tym razem - gdy z wnętrza wulkanu wypłynęła lawa, w górę uniósł się ciemny słup popiołu. Zarejestrowały to kamery zainstalowane na jego zboczach.

WIDEO: Wybuch wulkanu El Popo

Zdjęcia z ziemi i z wysokości

Zaraz po wybuchu lokalne władze ogłosiły alert, lecz według informacji earthsky.org nikt nie został ranny. Unoszący się słup dymu fotografowali mieszkańcy oraz... satelita NOAA GOES 16.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY