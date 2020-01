Brytyjska Izba Gmin poparła projekt ustawy w sprawie brexitu

Za przyjęciem ustawy głosowało 330 posłów, przeciwnych było 231.

Projekt ustawy trafi teraz do Izby Lordów, która teoretycznie może wprowadzić do niego poprawki, jednak Izba Gmin będzie mogła je odrzucić.

