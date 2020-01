Katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie z 170 osobami. "Maszyna stoi w ogniu"

- Po starcie z lotniska Imama Chomeiniego samolot spadł na ziemię pomiędzy miejscowościami Parand i Szahriar - poinformował w środę rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh. Irańska Telewizja poinformowała, że wszyscy zginęli.

"Być może będziemy w stanie ocalić jakichś pasażerów"

Rzecznik dodał, że na miejscu katastrofy pracują już eksperci i śledczy w związku ze wszczęciem dochodzenia.

- Maszyna stoi w ogniu, ale wysłaliśmy już kilka ekip. Być może będziemy w stanie ocalić jakichś pasażerów - mówił wcześniej dla państwowej telewizji Pirhossein Koulivand, szef irańskiej agencji ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp